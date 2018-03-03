Год культуры безопасности начинается с детской безопасности!

03.03.2018   МЧС
Инспекторы Сыктывкарского участка Центра ГИМС провели урок безопасности с воспитанниками детского сада № 113 столицы Коми

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