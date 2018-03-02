Спасатель, пожарный, дознаватель. Кем стать в будущем?

02.03.2018   МЧС
В Троицко-Печорске для будущих абитуриентов состоялась ярмарка профессий и специальностей

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