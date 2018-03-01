Экскурсия в музей пожарной охраны в Год культуры безопасности

01.03.2018   МЧС
В Ухте огнеборцы рассказали дошколятам об истории становления пожарной охраны и вместе с ними повторили правила безопасности

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