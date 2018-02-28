Синоптики Коми прогнозируют усиление ветра и метель на крайнем северо-востоке республики

28.02.2018   МЧС
Главное управление МЧС России по Коми призывает жителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности

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