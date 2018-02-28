В Сыктывкаре состоялся пожарно-спасательный флешмоб

28.02.2018   МЧС
В столице Коми в парке имени Кирова пожарные и спасатели устроили веселый спортивный праздник, посвященный Году культуры безопасности

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