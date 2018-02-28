В Коми продолжается профилактическая акция МЧС «Безопасный лед»

28.02.2018   МЧС
Очередной профилактический выезд по реке Печоре организовали инспекторы по маломерным судам Усть-Цилемского районного участка Центра ГИМС МЧС России по Коми 

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