Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном Федеральной округе Александр Беглов, находящийся с рабочим визитом в Республике Коми, познакомился с пожарно-спасательным добровольчеством Ухты

27.02.2018   МЧС

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