Инспекторы ГИМС не дадут забыть о культуре безопасности

25.02.2018   МЧС
В Усть-Куломском районе любителям зимней рыбалки в очередной раз напомнили простейшие правила безопасности при нахождении на льду водоёмов

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