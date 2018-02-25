Автоэкспедиция «От Балтики до Арктики» под знаком безопасности

25.02.2018   МЧС
В Печоре участников автопробега встретили спасатели, руководство города и неравнодушные местные жители

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