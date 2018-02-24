Путешественники в Коми: «Там где МЧС, там безопасность и хорошее настроение!»

24.02.2018   МЧС
Участников экспедиции «От Балтики до Арктики» встретили спасатели Ухты и Сосногорска

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