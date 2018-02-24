Когда работа и увлечение связаны с огнем

24.02.2018   МЧС
Пожарный из Визинги Дмитрий Кичигин, унаследовавший от отца секреты печного дела, точно знает, как выявить в печке неисправность, способную привести к пожару

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