В Коми пришли сильные морозы!

24.02.2018   МЧС
Уважаемые жители республики! Прислушайтесь к полезным рекомендациям спасателей! Не теряйте бдительность в период зимней стужи! 

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