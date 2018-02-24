Советы спасателей: как не замерзнуть на зимней дороге, если автомобиль сломался

24.02.2018   МЧС
В связи с установившейся в республике морозной погодой Главное управление МЧС России по Коми рекомендует водителям особенно тщательно готовиться к поездке 

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