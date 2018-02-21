В Коми ожидается усиление морозов!

21.02.2018   МЧС
Уважаемые жители республики! Прислушайтесь к полезным рекомендациям спасателей! Не теряйте бдительность в период зимней стужи!

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