Состоялось заседание Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Северо-Западном федеральном…

20.02.2018   МЧС

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