Школьникам о культуре безопасности на водоемах

18.02.2018   МЧС
Сразу в двух сельских школах Прилузского района Коми состоялись уроки безопасности от инспекторов ГИМС

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