В Ухте инспекторы Госпожнадзора совместно с добровольцами вышли в профилактический рейд

14.02.2018   МЧС
В ходе рейда горожанам разъяснены основные правила пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов и печного отопления

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