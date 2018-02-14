Сыктывкарские пожарные и спасатели оттачивали мастерство борьбы с огнем

14.02.2018   МЧС
В столице Коми состоялись масштабные учения по тушению пожара и спасению пострадавших в здании с массовым пребыванием людей, имеющем сложную планировку

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