Сотрудники МЧС России по Коми вновь в гостях у детворы

12.02.2018   МЧС
В рамках Года культуры безопасности инспекторы государственного пожарного надзора пришли с профилактическими занятиями к школьникам Удорского района республики

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