Особое внимание Госпожнадзора в Коми – пожарной безопасности в быту

11.02.2018   МЧС
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактический работы Усинска провели рейд по жилому сектору города

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