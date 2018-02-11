В Сыктывкаре состоялся турнир по волейболу, посвящённый Году культуры безопасности

11.02.2018   МЧС
В первенстве приняли участие более 50 спортсменов из семи команд пожарно-спасательных частей, входящих в состав 1 отряда ФПС по Коми

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