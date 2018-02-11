Кадетское братство в Коми пополнилось сыктывкарскими школьниками

11.02.2018   МЧС
В средней школе № 25 Сыктывкара состоялась торжественная церемония посвящения пятиклассников в кадеты

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