В Коми спасатели дружно вышли на «Лыжню России 2018»

10.02.2018   МЧС
Сотрудники МЧС приняли активное участие в традиционном спортивном празднике, состоявшемся  сегодня в республике

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