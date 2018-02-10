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Прилузским рыбакам напомнили о безопасности на льду
10.02.2018
МЧС
В рамках профилактической акции «Безопасный лед» государственные инспекторы Прилузского участка Центра ГИМС организовали очередной профилактический выезд по реке Луза
МЧС
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