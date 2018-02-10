Прилузским рыбакам напомнили о безопасности на льду

10.02.2018   МЧС
В рамках профилактической акции «Безопасный лед» государственные инспекторы Прилузского участка Центра ГИМС организовали очередной профилактический выезд по реке Луза

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