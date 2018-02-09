В Коми подвели итоги первого этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор»

09.02.2018   МЧС
Победителем соревнований стала команда «Горн», представляющая индустриальный институт Ухтинского государственного технического университета

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