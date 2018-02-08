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«Знайте, ребята! Огонь это дар, не терпящий небрежного отношения к себе!»
08.02.2018
МЧС
В рамках Года культуры безопасности сотрудники МЧС России по Республике Коми провели урок безопасности длявтороклассников средней школы № 16 города Ухта
МЧС
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