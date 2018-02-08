«Знайте, ребята! Огонь это дар, не терпящий небрежного отношения к себе!»

08.02.2018   МЧС
В рамках Года культуры безопасности  сотрудники МЧС России по Республике Коми провели урок безопасности длявтороклассников средней школы № 16 города Ухта

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