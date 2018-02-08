В Коми определили лучший отряд противопожарной службы региона

08.02.2018   МЧС
В Сыктывкаре подведены итоги смотра-конкурса «Лучший отряд противопожарной службы Республики Коми по итогам работы за 2017 год»

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