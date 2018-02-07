В Коми открыто еще 2 автомобильные ледовые переправы

07.02.2018   МЧС
На сегодняшний день в Республике Коми официально функционирует 79 ледовых переправ, из запланированных 90

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