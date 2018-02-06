В Коми инспекторы ГИМС проводят профилактическую работу с любителями зимней рыбалки

06.02.2018   МЧС
В рамках Года культуры безопасности инспекторы Корткеросского участка Центра ГИМС организовали очередной профилактический выезд по реке Вычегда

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