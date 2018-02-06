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Уважаемые жители республики, помните о безопасности при эксплуатации печей!
06.02.2018
МЧС
Главное управление МЧС России по Коми напоминает основные правила пожарной безопасности при использовании печного отопления
МЧС
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