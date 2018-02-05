В Коми стартует ежегодный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей»

05.02.2018   МЧС
Конкурс приурочен к Году культуры безопасности, объявленному в МЧС России

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