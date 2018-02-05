Всероссийский сбор по подведению итогов деятельности РСЧС за 2017 год

05.02.2018   МЧС
Республику Коми представят Глава региона Сергей Гапликов и начальник ГУ МЧС России по Коми Александр Князев

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