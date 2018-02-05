Особое внимание — соблюдению правил пожарной безопасности при устройстве отопительных печей и эксплуатации электрооборудования

05.02.2018   МЧС
В селе Корткерос инспекторы госпожнадзора провели профилактический рейд по деревянному жилому сектору

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