В Коми продолжается профилактическая акция ГИМС «Безопасный лёд»

04.02.2018   МЧС
В ходе очередного выезда по реке Куломъ-ю инспекторы Усть-Куломского участка Центра ГИМС провели профилактические беседы с любителями зимней рыбалки

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