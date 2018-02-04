Противопожарной профилактикой охвачены многоквартирные жилые дома Воркуты

04.02.2018   МЧС
Жителям Заполярья напомнили основные правила эксплуатации бытовых электронагревательных и отопительных приборов

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