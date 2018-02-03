В Коми ветераны МЧС готовы к труду и обороне!

03.02.2018   МЧС
Сотрудники МЧС России по Коми приняли участие в Сыктывкарском фестивале ГТО среди ветеранов

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