Сотрудники МЧС приняли участие в открытии Года культуры в Республике Коми

03.02.2018   МЧС
Старт Году культуры дал митинг-концерт на Театральной площади Сыктывкара. Неотъемлемой частью общей культуры является культура безопасности, считают спасатели

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