Сельские школьники окунулись в пожарно-спасательную жизнь

03.02.2018   МЧС
В Год культуры безопасности сотрудники пожарно-спасательных подразделений Коми продолжают знакомить детвору с жизнью огнеборцев

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien