В Коми открыто еще 6 автомобильных ледовых переправ

03.02.2018   МЧС
Освидетельствование в ГИМС прошли переправы в Усть-Цилемском районе

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