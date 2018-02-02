От культуры физической к культуре безопасности

02.02.2018   МЧС
В рамках объявленного в МЧС России Года культуры безопасности сотрудники Сысольского пожарно-спасательного гарнизона провели лыжную гонку

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