В Коми открыты 2 ледовые переправы, но общее количество действующих переправ осталось прежним

02.02.2018   МЧС
После освидетельствования специалистами ГИМС были закрыты две переправы в Сыктывкаре. На водоемах республики продолжает работать 71 ледовая дорога

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