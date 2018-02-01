Северо-Западному региональному поисково-спасательному отряду МЧС России — 25 лет!

01.02.2018   МЧС
Только за 2017 год спасателями филиалов СЗРПСО МЧС России по Республике Коми было спасено свыше 300 человек

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