В Коми стали функционировать еще 2 автомобильные ледовые переправы

31.01.2018   МЧС
На сегодняшний день в Республике Коми официально функционирует 71 ледовая переправа из запланированных 90

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