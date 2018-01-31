Год культуры безопасности

31.01.2018   МЧС
Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Коми обучают школьников правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период

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