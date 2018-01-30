Год культуры безопасности в гостях у Коми «Кванториума»!

30.01.2018   МЧС
В Сыктывкаре, на первом в республике детском технопарке, развернулась яркая познавательная выставка современных технологий спасения и техники безопасности

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