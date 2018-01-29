Пожарная безопасность для граждан «третьего возраста»

29.01.2018   МЧС
В Емве на базе территориального Центра социального обслуживания населения инспекторы госпожнадзора проводят занятия в «Школе безопасности для граждан пожилого возраста»

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