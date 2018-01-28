В Койгородском районе Коми пожары в жилье предупреждает межведомственная группа

28.01.2018   МЧС
В совместный профилактический рейд вышли сотрудники надзорных органов МЧС, специалисты органов социальной зашиты и полиции

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