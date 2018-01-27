Спортивные старты в Год культуры безопасности

27.01.2018   МЧС
В рамках объявленного в МЧС России Года культуры безопасности сотрудники Ижемского пожарно-спасательного гарнизона провели лыжный забег

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