В Коми начали свою работу еще четыре ледовые переправы для автотранспорта

27.01.2018   МЧС
Специалисты ГИМС освидетельствовали безопасность ледовых переправ в Усинском и  Койгородском районах республики

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