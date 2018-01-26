Инспекторы Усть-Цилемского участка Центра ГИМС провели мониторинг ледовой обстановки на переправах

26.01.2018   МЧС
В рамках продолжающейся в Республике Коми акции «Безопасный лед», продолжается масштабная профилактическая работа инспекторов ГИМС

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